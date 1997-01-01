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*Joe Perry*



11 ноя 2018 : 		 JOE PERRY попал в больницу

10 ноя 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

31 июл 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

24 апр 2018 : 		 JOE PERRY выступил с участниками AEROSMITH, GUNS N' ROSES, EXTREME

18 янв 2018 : 		 SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER "сильно обеспокоен" случившимся с JOE PERRY

12 июл 2016 : 		 JOE PERRY лучше

11 июл 2016 : 		 JOE PERRY в стабильном состоянии

19 апр 2016 : 		 На новом сольнике JOE PERRY споют IGGY POP и фронтмен NEW YORK DOLLS

14 апр 2016 : 		 Новая песня JOE PERRY с британским певцом TERRY REID'ом

3 дек 2015 : 		 JOE PERRY рад, что Тайсон Фьюри исполнил песню AEROSMITH после победы над Кличко

20 окт 2015 : 		 JOE PERRY работает над сольным альбомом

11 дек 2014 : 		 Новое видео JOE PERRY

5 дек 2014 : 		 Рождественский ЕР от JOE PERRY

4 дек 2014 : 		 На кухне с JOE PERRY

18 ноя 2014 : 		 STEVEN TYLER не хочет читать автобиографию JOE PERRY

2 ноя 2014 : 		 JOE PERRY рассказал о работе с PAUL'ом MCCARTNEY

27 авг 2014 : 		 Умер вокалист JOE PERRY PROJECT, SAVOY BROWN

26 июл 2014 : 		 JOE PERRY о таинственном проекте с PAUL'ом MCCARTNEY

2 май 2012 : 		 JOE PERRY написал трек для 'CSI'

25 фев 2012 : 		 JOE PERRY начал работу над автобиографией

23 дек 2010 : 		 Кавер-версия от JOE PERRY

18 ноя 2009 : 		 Японское издание сольного альбома JOE PERRY выйдет с бонусами

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|||| 11 ноя 2018

JOE PERRY попал в больницу

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По сообщению TMZ, JOE PERRY был срочно доставлен в больницу после выступления десятого ноября с Billy Joel'ом. Он отыграл с ним "Walk This Way" и ушел в гримерку. По сообщению источника, связанного с проведением концерта, Joe там "просто рухнул и выглядел очень плохо".

Врачи около сорока минут оказывали помощь 68-летнему музыканту. Ему была вставлена трахея, чтобы очистить воздушный путь и один очевидец сообщил сайту: "Джо выглядел не очень". Затем сотрудники скорой помощи положили гитариста на носилки, дали ему кислород и отвезли в больницу.

Позднее TMZ опубликовали обновленную информацию , заявив, что у Perry были "проблемы с дыханием", связанные с заторами в легких в течение последних нескольких недель, По словам сайта, Joe все еще в больнице, "но он очнулся, чувствует себя хорошо и может быть выписан уже в воскресенье".



Report: AEROSMITH's JOE PERRY Rushed To Hospital After Performing With BILLY JOEL




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