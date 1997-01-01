11 ноя 2018



JOE PERRY попал в больницу По сообщению TMZ, JOE PERRY был срочно доставлен в больницу после выступления десятого ноября с Billy Joel'ом. Он отыграл с ним "Walk This Way" и ушел в гримерку. По сообщению источника, связанного с проведением концерта, Joe там "просто рухнул и выглядел очень плохо".



Врачи около сорока минут оказывали помощь 68-летнему музыканту. Ему была вставлена трахея, чтобы очистить воздушный путь и один очевидец сообщил сайту: "Джо выглядел не очень". Затем сотрудники скорой помощи положили гитариста на носилки, дали ему кислород и отвезли в больницу.



Позднее TMZ опубликовали обновленную информацию , заявив, что у Perry были "проблемы с дыханием", связанные с заторами в легких в течение последних нескольких недель, По словам сайта, Joe все еще в больнице, "но он очнулся, чувствует себя хорошо и может быть выписан уже в воскресенье".















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