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Вокалист KISS : «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да» В рамках общения с поклонниками в ходе "Kiss Kruise" у Paul'a Stanley спросили, нет ли у группы желания выпустить концертный релиз по результатам прощального турне, на что он ответил:



«Я не думал на этот счёт, но всё кажется вполне логичным. Кажется логичным, что мы хотим задокументировать аудио- или видеоверсию этого тура. Отличный вариант. Но хотя и не было никаких на этот счёт переговоров, мысль вполне здравая».















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