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SCORPIONS отменили два концерта По сообщению MusicFeeds, SCORPIONS были вынуждены отменить уже второе шоу в Австралии из-за проблем с голосом у Klaus'a Maine:



«Дорогие австралийские поклонники, поверьте мне, я старался сделать всё от себя зависящее, чтобы выйти на сцену. Я не говорил последние тридцать шесть часов, чтобы дать отдых связкам, но увы, мой голос не восстановился должным образом, чтобы я мог петь от всего сердца для вас этим вечером. Вы заслуживаете только отличного выступления, и я надеюсь, что у нас будет шанс вернуться и наконец-то "Rock You Like A Hurricane". Спасибо за все тёплые пожелания в мой адрес. И спасибо DEF LEPPARD за удивительную поддержку в этом туре. С любовью, Klaus!»



Таким образом, группа отменила два концерта — восьмого ноября в Мельбурне и десятого ноября в Сиднее. За исключением Мельбурна для SCORPIONS это были первые выступления в карьере в Австралии.









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