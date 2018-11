сегодня



Трейлер переиздания CHICKENFOOT По многочисленным просьбам MVD Entertainment 23 ноября выпустят концертный релиз CHICKENFOOT "Get Your Buzz", съёмки которого проводил Daniel E. Catullo III (Rush, Creed Godsmack, Smashing Pumpkins) на аншлаговом концерте в Фениксе в 2009 году.



Сет-лист выступления:



“Avenida Revolution”

“Sexy Little Thing”

“Soap On A Rope”

“My Kinda Girl”

“Down The Drain”

“Bitten By The Wolf”

“Oh Yeah”

“Learnin' To Fall”

“Get It Up”

“Immigrant Song”

“Turnin' Left”

“Future Is The Past”

“Bad Motor Scooter”

“My Generation”













