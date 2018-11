сегодня



Видео полного выступления SLAYER Видео полного выступления SLAYER, которое состоялось 3 ноября на SSE Arena Wembley, Лондон, Англия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист выступления:



"Repentless"

"Blood Red"

"Disciple"

"Mandatory Suicide"

"Hate Worldwide"

"War Ensemble"

"Jihad"

"When the Stillness Comes"

"Postmortem"

"Black Magic"

"Payback"

"Seasons in the Abyss"

"Dittohead"

"Dead Skin Mask"

"Hell Awaits"



Encore:

"South of Heaven"

"Raining Blood"

"Chemical Warfare"

"Angel of Death"











