Обучающее видео от KHEMMIS KHEMMIS опубликовали обучающее видео на композицию "Flesh To Nothing", которая взята из выпущенного летом альбома "Desolation".



Трек-лист:



01. Bloodletting



02. Isolation



03. Flesh To Nothing



04. The Seer



05. Maw Of Time



06. From Ruin











