Барабанщик REVOCATION / 3 INCHES OF BLOOD в ZIMMERS HOLE ZIMMERS HOLE объявили о том, что новым барабанщиком группы стал Ash Pearson (Revocation, 3 Inches Of Blood), который сменил Gene'a "The Atomic Clock” Hoglan'a (Testament, Dark Angel).











