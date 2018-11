сегодня



Новое видео NAILED TO OBSCURITY "Black Frost", новое видео группы NAILED TO OBSCURITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Frost", выходящего 11 января на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Black Frost"

"Tears Of The Eyeless"

"The Aberrant Host"

"Feardom"

"Cipher"

"Resonance"

