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*Warkings*



11 ноя 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

26 окт 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

20 сен 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

21 авг 2018 : 		 WARKINGS на Napalm Records

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|||| 11 ноя 2018

Новая песня WARKINGS

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"The Last Battle", официальное видео с текстом группы WARKINGS, доступно для ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Give Em War"
"Never Surrender"
"Hephaistos"
"Gladiator"
"Holy Storm"
"Battle Cry"
"Fire Falling Down"
"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)
"The Last Battle"
"Die Flut" (Bonus Track)

WARKINGS Streaming New Song "The Last Battle"








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