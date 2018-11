сегодня



JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE HELD HOSTAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Show Me The Way Back Home”, в записи которой принимал участие Joe Lynn Turner (Rainbow/Deep Purple/Yngwie Malmsteen). Часть вырученных средств от продажи сингла будет направлена в фонды ветеранов.











