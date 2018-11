сегодня



Кавер-версия Дэвида Боуи от DAMIAN WILSON и ADAM WAKEMAN По окончании акустического тура Damian Wilson (Ayreon, Headspace) и Adam Wakeman (Ozzy Osbourne, Black Sabbath) решили отправиться в студию и запечатлеть на плёнку ту химию, что у них возникла, записав весь материал, который исполнялся на этих выступлениях. Выпуск релиза намечен на 11 января. За сведение отвечал Gary Stevenson (ABC, Tony Hadley), мастеринг проводил Brett Caldas-Lima (Ayreon, Devin Townsend).



Трек-лист:



"Life On Mars"

"Laugh In Time"

"Written In Anger"

"Tapestries"

"People Come And Go"

"Disciple"

"Seek For Adventure"

"I Won’t Blame Life"

"Soldier"

"The Sun Will Dance In Its Twilight Hour "

"Feel Like Going Home"



Композиция "Life On Mars" (David Bowie) доступна для прослушивания.















