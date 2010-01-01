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Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS "Mind Your Manners", новое видео группы SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступно для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Living The Dream", выход которого запланирован на 21 сентября на на собственном лейбле Slash'a — Snakepit Records, при поддержке Roadrunner Records.



Трек-лист:



01. The Call Of The Wild

02. Serve You Right

03. My Antidote

04. Mind Your Manners

05. Lost Inside The Girl

06. Read Between The Lines

07. Slow Grind

08. The One You Loved Is Gone

09. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard Of Broken Hearts















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