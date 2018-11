сегодня



Концертное видео IRON MAIDEN IRON MAIDEN опубликовали концертное видео на композицию "Run To The Hills", съемки которого проходили в рамках европейской части тура "Legacy Of The Beast".



Недавно группа анонсировала вторую часть этого тура, которая пройдет в Северной Америке, в рамках которого коллектив впервые выступит на Banc of California Stadium, Los Angeles. Всего будет дано 33 выступления: впервые с 1987 года группа посетит Портленд, с 2005 Коннектикут и выступит во многих городах, в которых была только на гастролях в 2012-2013 годах.



На разогреве будут выступать THE RAVEN AGE, а в Лос-Анджелесе к ним присоединяться FOZZY.















