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LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER LOU GRAMM в ходе недавней беседы ответил на вопрос о том, что он думает о выступлении с нынешним составом FOREIGNER:



«Это современный FOREIGNER, и это прекрасная подборка людей, отличных музыкантов. Так что играть старые песни старым составом было нереально в кайф, современный состав играет другие песни, и ряд песен мы играем вместе — всё отлично!»



На вопрос о том, что он думает о продолжении карьеры группы без его участия, он ответил так:



«Я мог бы критиковать это, если бы захотел. Но я воспринимаю это в том духе, каким оно должно быть, и это продолжающееся наследие группы. И для них всё это — и они гастролируют как сумасшедшие — оригинальная группа, чтобы придумать и сделать полдюжины номеров, чтобы показать аудитории, откуда всё это взялось — все это уникальная задумка, и она обрушивается на зрителей подобно шторму».















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