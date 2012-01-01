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PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, проекта бывшего участника PANTERA и нынешнего фронтмена DOWN/SUPERJOINT Филипа Ансельмо, можно увидеть ниже, состоявшегося одиннадцатого ноября в Holy Diver, Sacramento, California, доступно для просмотра ниже.













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