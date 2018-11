сегодня



Новая песня MARIUS DANIELSEN LEGEND OF VALLEY DOOM Тридцатого ноября на Crime Records состоится релиз нового альбома MARIUS DANIELSEN LEGEND OF VALLEY DOOM, "Part 2", в записи которого принимали участие:



Vocals:

Michael Kiske (Helloween, Avantasia, Unisonic)

Tim Ripper Owens (ex-Judas Priest)

Blaze Bayley (ex-Iron Maiden, Wolvesbane)

Olaf Hayer (ex-Luca Turilli, Symphonity)

Michele Luppi (Whitesnake, ex-Vision Divine)

Daniel Heiman (ex-Lost Horizon, Harmony)

Mark Boals (ex-Yngwie Malmsteen)

Alessio Garavello (ex-Power Quest, A New Tomorrow)

Mathias Blad (Falconer)

Jan Thore Grefstad (Highland Glory, Saint Deamon)

Diego Valdez (Helker, Iron Mask)

Raphael Mendes (Urizen)

Per Johansson (Ureas)

Kai Somby (Intrigue)

Simon Byron (Sunset)

Anniken Rasmussen (Darkest Sins)

Peter Danielsen (Darkest Sins)

Marius Danielsen (Darkest Sins)



Bass:

Jari Kainulainen (ex-Stratovarius, Masterplan)

Magnus Rosén (ex-HammerFall)

Barend Courbois (Blind Guardian)

Jonas Kuhlberg (Cain's Offering)

Giorgio Novarino (ex-Bejelit)

Rick Martin (Beecake)



Guitars:

Bruce Kulick (ex-KISS)

Matias Kupiainen (Stratovarius)

Jennifer Batten (ex-Michael Jackson)

Tom Naumann (Primal Fear)

Tracy G (ex-Dio)

Jens Ludwig (Edguy)

Jimmy Hedlund (Falconer)

Timo Somers (Delain)

Olivier Lapauze (Heavenly)

Luca Princiotta (Doro)

Andy Midgley (Neonfly)

Mike Campese

Billy Johnston (Beecake)

Sigurd Kårstad (Darkest Sins)

Marius Danielsen (Darkest Sins)



Keyboards:

Peter Danielsen (Darkest Sins)

Steve Williams (Power Quest)



Drums:

Stian Kristoffersen (Pagan's Mind)

Vinny Appice (ex-Dio, ex-Black Sabbath) - On bonus tracks



Choirs:

Marius Danielsen (Darkest Sins)

Peter Danielsen (Darkest Sins)

Jan Thore Grefstad (Highland Glory, Saint Deamon)

Anniken Rasmussen (Darkest Sins)

Alessio Perardi (Airborn)



Трек-лист:



“King Thorgan’s Hymn”

“Rise Of The Dark Empire”

“Gates Of Eunomia”

“Tower Of Knowledge”

“Visions Of The Night”

“Crystal Mountains”

“By The Dragon’s Breath”

“Under The Silver Moon”

“Angel Of Light”

“Princess Of Lariana’s Forest”

“Temple Of The Ancient God”

“We Stand Together”

“Tower Of Knowledge” (Bonus Track)

“Crystal Mountains” (Bonus Track)



Композиция "Tower of Knowledge" доступна для прослушивания ниже.



















+0 -3









просмотров: 151