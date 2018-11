сегодня



Новая песня FULL HOUSE BREW CREW "Another Life", новая песня группы FULL HOUSE BREW CREW, в состав которой входит басист ROTTING CHRIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Me Against You", выход которого запланирован на 16 ноября на OAR! Rock Of Angels Records:



"Cannot Be Judged"

"Me Against You"

"No One’s Safe"

"Hollow God"

"Bury Me"

"When I Crossed That Door!"

"Hard To Tell"

"Not Again"

"Bring The Chaos"

"Another Life"

"The Undisputed"



















