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*Finntroll*



13 ноя 2018 : 		 FINNTROLL в Литве

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL

30 мар 2015 : 		 FINNTROLL отпразднуют юбилей...

18 июн 2014 : 		 Фрагмент нового DVD FINNTROLL

20 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза FINNTROLL

30 апр 2014 : 		 FINNTROLL отменили участие в московском Hard Rock Festival

3 апр 2013 : 		 Новое видео FINNTROLL

23 мар 2013 : 		 Новая песня FINNTROLL

12 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома FINNTROLL

13 фев 2013 : 		 Новая песня FINNTROLL

29 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FINNTROLL

22 янв 2013 : 		 Эскиз обложки нового альбома FINNTROLL

31 дек 2012 : 		 FINNTROLL завершили запись

11 дек 2012 : 		 FINNTROLL приступили к записи

7 ноя 2012 : 		 FINNTROLL исполнили новую песню

2 июл 2012 : 		 FINNTROLL начнут работу в студии в ноябре

10 сен 2011 : 		 FINNTROLL выпустят специальное издание “Nifelvind”

6 апр 2010 : 		 Новое видео FINNTROLL

20 фев 2010 : 		 Клавишник FINNTROLL подверг критике KEEP OF KALESSIN за участие в Евровидении

29 янв 2010 : 		 Трейлер нового альбома FINNTROLL

15 янв 2010 : 		 Новое видео FINNTROLL

30 дек 2009 : 		 Фронтмен FINNTROLL в новом проекте

22 дек 2009 : 		 Закулисные съемки с нового видео FINNTROLL

15 дек 2009 : 		 Обложка и новая песня FINNTROLL

27 ноя 2009 : 		 Подробности о новом альбоме FINNTROLL

15 ноя 2009 : 		 FINNTROLL завершили запись альбома

11 сен 2009 : 		 FINNTROLL заключили контракт с Century Media Records

3 сен 2009 : 		 Finntroll представили прессе несколько песен с новейшего альбома

22 июл 2009 : 		 FINNTROLL на следующей неделе отправятся в студию

30 май 2009 : 		 FINNTROLL активно работают над новым альбомом

27 фев 2009 : 		 FINNTROLL берут перерыв, чтобы сочинить новый материал

14 янв 2007 : 		 FINNTROLL выпустят в марте новый альбом

7 ноя 2006 : 		 FINNTROLL заканчивают запись нового альбома

25 сен 2006 : 		 FINNTROLL отправились в студию

29 июн 2006 : 		 FINNTROLL отправятся в студию в сентябре

10 апр 2006 : 		 FINNTROLL нашли нового вокалиста

3 фев 2006 : 		 FINNTROLL комментируют уход вокалиста

30 янв 2006 : 		 FINNTROLL выгнали своего вокалиста

26 ноя 2004 : 		 FINNTROLL примут участие в WACKEN OPEN AIR

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FINNTROLL в Литве

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Профессиональное видео с выступления FINNTROLL в Литве на фестивале Kilkim Žaibu, доступно для просмотра ниже.

FINNTROLL Live In Lithuania; Pro-Shot Video Streaming





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