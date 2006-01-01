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все новости группы
Finntroll
13 ноя 2018
:
FINNTROLL в Литве
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления FINNTROLL
30 мар 2015
:
FINNTROLL отпразднуют юбилей...
18 июн 2014
:
Фрагмент нового DVD FINNTROLL
20 май 2014
:
Обложка и трек-лист нового релиза FINNTROLL
30 апр 2014
:
FINNTROLL отменили участие в московском Hard Rock Festival
3 апр 2013
:
Новое видео FINNTROLL
23 мар 2013
:
Новая песня FINNTROLL
12 мар 2013
:
Трейлер нового альбома FINNTROLL
13 фев 2013
:
Новая песня FINNTROLL
29 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома FINNTROLL
22 янв 2013
:
Эскиз обложки нового альбома FINNTROLL
31 дек 2012
:
FINNTROLL завершили запись
11 дек 2012
:
FINNTROLL приступили к записи
7 ноя 2012
:
FINNTROLL исполнили новую песню
2 июл 2012
:
FINNTROLL начнут работу в студии в ноябре
10 сен 2011
:
FINNTROLL выпустят специальное издание “Nifelvind”
6 апр 2010
:
Новое видео FINNTROLL
20 фев 2010
:
Клавишник FINNTROLL подверг критике KEEP OF KALESSIN за участие в Евровидении
29 янв 2010
:
Трейлер нового альбома FINNTROLL
15 янв 2010
:
Новое видео FINNTROLL
30 дек 2009
:
Фронтмен FINNTROLL в новом проекте
22 дек 2009
:
Закулисные съемки с нового видео FINNTROLL
15 дек 2009
:
Обложка и новая песня FINNTROLL
27 ноя 2009
:
Подробности о новом альбоме FINNTROLL
15 ноя 2009
:
FINNTROLL завершили запись альбома
11 сен 2009
:
FINNTROLL заключили контракт с Century Media Records
3 сен 2009
:
Finntroll представили прессе несколько песен с новейшего альбома
22 июл 2009
:
FINNTROLL на следующей неделе отправятся в студию
30 май 2009
:
FINNTROLL активно работают над новым альбомом
27 фев 2009
:
FINNTROLL берут перерыв, чтобы сочинить новый материал
14 янв 2007
:
FINNTROLL выпустят в марте новый альбом
7 ноя 2006
:
FINNTROLL заканчивают запись нового альбома
25 сен 2006
:
FINNTROLL отправились в студию
29 июн 2006
:
FINNTROLL отправятся в студию в сентябре
10 апр 2006
:
FINNTROLL нашли нового вокалиста
3 фев 2006
:
FINNTROLL комментируют уход вокалиста
30 янв 2006
:
FINNTROLL выгнали своего вокалиста
26 ноя 2004
:
FINNTROLL примут участие в WACKEN OPEN AIR
сегодня
FINNTROLL
в Литве
Профессиональное видео с выступления FINNTROLL в Литве на фестивале Kilkim Žaibu, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).