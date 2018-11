сегодня



Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной WHITESNAKE объявили даты первой части тура "Flesh & Blood", в рамках которого группа исполнит материал из нового одноименного альбома, выход которого намечен на май 2019 года на Frontiers Music Srl. В качестве первого сингла была выбрана композиция "Shut Up & Kiss Me", которая появится в начале следующего года.



«Мы полны энтузиазма и с нетерпением ждем мировых гастролей в 2019 и продолжения празднования сорокалетия творческого пути группы.



Я невероятно польщен и благодарен, что могу ездить по миру вот уже более сорока лет, отмечать и наслаждаться незабываемыми моментами с миллионами людей, которые решили присоединиться к нам в этом приключении. Я искренне наслаждаюсь получаемым опытом и просто люблю свою работу как и всегда буду любить... Более четырех декад змеиного удовольствия! Спасибо ВАМ!!!»



Даты выступлений:



Apr. 12 - Newkirk, OK



Apr. 13 - Durant, OK



Apr. 15 - Dallas, TX



Apr. 17 - San Antonio, TX



Apr. 19 - Biloxi, MS



Apr. 20 - Atlanta, GA



Apr. 22 - Orlando, FL



Apr. 23 - Clearwater, FL



Apr. 25 - Hollywood, FL



Apr. 26 - Melbourne, FL



Apr. 28 - Charlotte, NC



Apr. 29 - Huber Heights, OH



May 01 - Richmond, VA



May 02 - Bensalem, PA



May 05 - Jim Thorpe, PA



May 07 - Sayreville, NJ



May 08 - Huntington, NY



May 10 - Hampton Beach, NH



May 11 - Lincoln, RI



May 14 - Greensburg, PA



May 15 - Cleveland, OH



May 17 - Niagara Falls, NY



May 18 - Verona, NY



Jun. 14 - Donington Park, UK



Jun. 17 - Prague, Czech Republic



Jun. 19 - Milan, Italy



Jun. 20 - Zurich, Switzerland



Jun. 23 - Dessel, Belgium



Jun. 25 - Budapest, Hungary



Jun. 29 - Plovdiv, Bulgaria



Jul. 05 - Sered, Slovakia











