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Барабанщик HELIX в медицинской коме Барабанщик канадских рокеров HELIX Greg "Fritz" Hinz был введен в медицинскую кому после падения с крыши собственного дома. По словам вокалиста группы, "травмы не опасны для жизни, однако врачи держат его в коме до полной уверенности, что ему стало лучше".



Результатом этого происшествия стало то, что он не сможет принять участие в двух запланированных выступлениях в Онтарио на этой неделе. Его место займет Jamie Constance из SYRE.



«Я хочу опубликовать это до того, как начнут распространяться слухи.



Сегодня утром, вскоре после того, как я опубликовал видео со вчерашней репетиции, мне позвонила подруга Fritz'a Трэйси. Fritz хотел починить черепицу на крыше. Когда сестра Трейси вышла проверить его, он лежал на лужайке перед домом, упав с крыши. К счастью, одним из первых двух человек на месте происшествия была медсестра, которая сразу же позвонила в 911. У него был припадок на лужайке перед домом, а затем еще один по дороге в больницу в Гамильтоне. Они немедленно поместили его в медикаментозную кому с дыхательными трубками в горле.



В течение дня, я получал столько информации, сколько врачи говорили Трэйси. Весь день был наполнен плачем, бессильных блужданий и молитвами. Он сильно ударился головой, и кто знает, что еще он ударил, когда упал.



Около часа назад Трейси позвонила мне сообщить, что доктор сказал ей, что травмы не опасны для жизни (они так думают), но, несмотря на это, ему необходима серьезная реабилитация в будущем. Он пробил череп и сломал несколько позвонков. Врачи держат его в коме и на дыхательных трубках, пока они не решат, что он в порядке, чтобы выйти из нее. Он также двигает ногами — это хороший знак.



Пожалуйста, помолитесь за Fritz'y сегодня! Мы не стали отменять наши концерты на выходных и сыграем их с Jamie Constance из SYRE. Я буду держать всех в курсе того, как дела у Fritz'a. Поправляйся, брат мой»



















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