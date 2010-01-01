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Helix

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24 сен 2014 : 		 Новое видео HELIX

8 май 2014 : 		 Новая песня HELIX

5 мар 2014 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в мае

22 ноя 2013 : 		 Название нового альбом HELIX

28 авг 2013 : 		 Вокалист HELIX основал новую группу

27 июн 2012 : 		 BRENT DOERNER ушел из HELIX

21 май 2012 : 		 Компиляция HELIX выйдет в сентябре

10 май 2012 : 		 Новое видео HELIX

7 янв 2012 : 		 HELIX подвели итоги года

20 дек 2011 : 		 Антология HELIX

26 сен 2011 : 		 Реклама нового ЕР HELIX

22 авг 2011 : 		 Новый ЕР HELIX выйдет в сентябре

28 июн 2011 : 		 HELIX начали запись альбома

14 мар 2011 : 		 Сборник лучших песен HELIX выйдет осенью

8 мар 2011 : 		 Новое видео HELIX

20 дек 2010 : 		 Дата выхода "Smash Hits Unplugged" HELIX

18 окт 2010 : 		 Видео с записи акустического диска HELIX

11 окт 2010 : 		 Детали акустического диска HELIX

31 авг 2010 : 		 Трек-лист компиляции HELIX

17 авг 2010 : 		 HELIX выпустит сборник и акустический диск

17 июн 2010 : 		 Новое видео HELIX

2 фев 2010 : 		 Новое видео HELIX

12 окт 2009 : 		 Две новых песни HELIX

5 окт 2009 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома HELIX

30 сен 2009 : 		 HELIX завершили запись альбома

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Барабанщик HELIX в медицинской коме

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Барабанщик канадских рокеров HELIX Greg "Fritz" Hinz был введен в медицинскую кому после падения с крыши собственного дома. По словам вокалиста группы, "травмы не опасны для жизни, однако врачи держат его в коме до полной уверенности, что ему стало лучше".

Результатом этого происшествия стало то, что он не сможет принять участие в двух запланированных выступлениях в Онтарио на этой неделе. Его место займет Jamie Constance из SYRE.

«Я хочу опубликовать это до того, как начнут распространяться слухи.

Сегодня утром, вскоре после того, как я опубликовал видео со вчерашней репетиции, мне позвонила подруга Fritz'a Трэйси. Fritz хотел починить черепицу на крыше. Когда сестра Трейси вышла проверить его, он лежал на лужайке перед домом, упав с крыши. К счастью, одним из первых двух человек на месте происшествия была медсестра, которая сразу же позвонила в 911. У него был припадок на лужайке перед домом, а затем еще один по дороге в больницу в Гамильтоне. Они немедленно поместили его в медикаментозную кому с дыхательными трубками в горле.

В течение дня, я получал столько информации, сколько врачи говорили Трэйси. Весь день был наполнен плачем, бессильных блужданий и молитвами. Он сильно ударился головой, и кто знает, что еще он ударил, когда упал.

Около часа назад Трейси позвонила мне сообщить, что доктор сказал ей, что травмы не опасны для жизни (они так думают), но, несмотря на это, ему необходима серьезная реабилитация в будущем. Он пробил череп и сломал несколько позвонков. Врачи держат его в коме и на дыхательных трубках, пока они не решат, что он в порядке, чтобы выйти из нее. Он также двигает ногами — это хороший знак.

Пожалуйста, помолитесь за Fritz'y сегодня! Мы не стали отменять наши концерты на выходных и сыграем их с Jamie Constance из SYRE. Я буду держать всех в курсе того, как дела у Fritz'a. Поправляйся, брат мой»



HELIX Drummer Placed In Medically Induced Coma After Fracturing Skull In Fall






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Metalurg79
14 ноя 2018, 17:55		"мне позвонила подруга Fritz'a Трэйси. Fritz хотел починить черепицу на крыше"
да да, черепицу.


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