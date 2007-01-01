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*Bad Religion*



14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи

17 янв 2012 : 		 Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'

21 апр 2011 : 		 Новое видео BAD RELIGION

13 ноя 2010 : 		 17 CD BAD RELIGION online!

22 сен 2010 : 		 Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Новая песня BAD RELIGION

12 авг 2010 : 		 Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу

28 июл 2010 : 		 Детали нового альбома BAD RELIGION

1 июл 2010 : 		 Название нового альбома BAD RELIGION

9 июн 2010 : 		 BAD RELIGION готовы к записи нового альбома

9 мар 2010 : 		 BAD RELIGION собираются подарить фэнам концертный альбом

4 мар 2010 : 		 BAD RELIGION скоро отправятся в студию

6 май 2008 : 		 Подробности о переиздании альбома BAD RELIGION "New Maps Of Hell"

10 июл 2007 : 		 BAD RELIGION: новый альбом доступен в сети

20 мар 2007 : 		 BAD RELIGION: название и трек-лист нового альбома

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Новая песня BAD RELIGION

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"My Sanity", новая песня группы BAD RELIGION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год.



Here Is The Official Stream Of New BAD RELIGION Song 'My Sanity'

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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
14 ноя 2018, 05:03		Лучше предыдущей.


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