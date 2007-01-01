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все новости группы
Bad Religion
14 ноя 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
18 окт 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
22 июн 2018
:
Новая песня BAD RELIGION
21 фев 2017
:
Новая песня вокалиста BAD RELIGION
11 янв 2017
:
Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу
12 июл 2016
:
Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:
14 фев 2013
:
Новое видео BAD RELIGION
7 фев 2013
:
Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"
6 ноя 2012
:
Новая песня BAD RELIGION
25 июл 2012
:
BAD RELIGION приступили к записи
17 янв 2012
:
Басист METALLICA сыграл с барабанщиком BAD RELIGION в 'Drum Off Grand Finals'
21 апр 2011
:
Новое видео BAD RELIGION
13 ноя 2010
:
17 CD BAD RELIGION online!
22 сен 2010
:
Новый альбом BAD RELIGION доступен для прослушивания
5 сен 2010
:
Новая песня BAD RELIGION
12 авг 2010
:
Фронтмен BAD RELIGION выпустит книгу
28 июл 2010
:
Детали нового альбома BAD RELIGION
1 июл 2010
:
Название нового альбома BAD RELIGION
9 июн 2010
:
BAD RELIGION готовы к записи нового альбома
9 мар 2010
:
BAD RELIGION собираются подарить фэнам концертный альбом
4 мар 2010
:
BAD RELIGION скоро отправятся в студию
6 май 2008
:
Подробности о переиздании альбома BAD RELIGION "New Maps Of Hell"
10 июл 2007
:
BAD RELIGION: новый альбом доступен в сети
20 мар 2007
:
BAD RELIGION: название и трек-лист нового альбома
сегодня
Новая песня
BAD RELIGION
"My Sanity", новая песня группы BAD RELIGION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год.
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YNWA
14 ноя 2018, 05:03
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YNWA
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).