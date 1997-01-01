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*Necronomicon*



14 ноя 2018 : 		 Новый альбом NECRONOMICON выйдет в 2019

14 мар 2016 : 		 Новый альбом NECRONOMICON доступен для прослушивания

26 фев 2016 : 		 Новое видео NECRONOMICON

17 фев 2016 : 		 Новая песня NECRONOMICON

29 янв 2016 : 		 Новая песня NECRONOMICON

14 фев 2014 : 		 Новое видео NECRONOMICON

6 июн 2013 : 		 Новый альбом NECRONOMICON доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новая песня NECRONOMICON

4 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

27 фев 2013 : 		 NECRONOMICON на SEASON OF MIST

25 май 2011 : 		 Новый басист NECRONOMICON

4 авг 2010 : 		 NECRONOMICON расстались с басистом

9 апр 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

28 мар 2010 : 		 NECRONOMICON заключили соглашение с Napalm Records

19 фев 2009 : 		 NECRONOMICON завершают микширование нового альбома

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Новый альбом NECRONOMICON выйдет в 2019

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NECRONOMICON в настоящий момент работают над новым материалом, выпуск которого планируется на следующий год.



Canada's NECRONOMICON To Release New Album In 2019



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