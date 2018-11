сегодня



Новый ЕР BLOOD FEAST выйдет зимой 21 декабря Hells Headbangers выпустят миниальбом культовых американских трэшеров BLOOD FEAST, "Chopped, Sliced And Diced", который будет доступен на 12"-виниле, резном цветном диске, резном CD с бонус-треками и на кассете.



Трек-лист:



01. Concubine



02. Hunted, Stalked And Slain



03. Darkside



04. Chopping Block Blues



05. Chemically Imbalanced (CD and cassette bonus track)



06. By The Slice (live) (CD and cassette bonus track)















