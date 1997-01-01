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*October Tide*



14 ноя 2018 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной

20 дек 2016 : 		 Новое видео OCTOBER TIDE

18 апр 2016 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE доступен для прослушивания

5 апр 2016 : 		 Новый трек OCTOBER TIDE

18 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

1 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

11 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

1 дек 2015 : 		 Фрагмент нового трека OCTOBER TIDE

16 июн 2015 : 		 OCTOBER TIDE на Agonia Records

18 фев 2013 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

10 апр 2012 : 		 OCTOBER TIDE заключили контракт с Pulverised Records

6 фев 2012 : 		 Объявлен новый состав OCTOBER TIDE

20 июл 2010 : 		 OCTOBER TIDE заключили соглашение с Dreamtide Music

10 июл 2010 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

13 дек 2007 : 		 Ремастированный дебютный альбом OCTOBER TIDE выйдет в 2008 году

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Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной

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Шведские мелодик-дум/дэт-металлисты OCTOBER TIDE планируют в конце ноября отправиться в студию для записи нового материала, за сведение и мастеринг которого будет отвечать Karl Daniel Liden (BLOODBATH, KATATONIA, CULT OF LUNA). Выход диска намечен на весну следующего года на Agonia Records.

Fredrik Norrman: «Мы не особо светились в последние время, однако написали ряд песен и, по сути, в той или иной форме у нас уже готов новый альбом».

Последним на текущим момент выступлением для группы стало шоу в Объединённых Арабских Эмиратах 26 октября. Практически перед стартом записи группа посетит Бухарест, где они сыграют вместе с ROTTING CHRIST, SHINING и DRACONIAN. Ну а в процессе записи группа сделает небольшую паузу и выступит на фестивале December Doom в Vantaa, Финляндия, где сыграет специальный сет на основе дебютного альбома "Rain Without End".



OCTOBER TIDE Feat. Former KATATONIA Members: Sixth Album Due In Early 2019




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alisher
14 ноя 2018, 09:44		Вот это новость! Новостной луч в царстве всякой шняги типа слипнотов, авенджей и пр. недомузыки.


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