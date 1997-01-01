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Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной Шведские мелодик-дум/дэт-металлисты OCTOBER TIDE планируют в конце ноября отправиться в студию для записи нового материала, за сведение и мастеринг которого будет отвечать Karl Daniel Liden (BLOODBATH, KATATONIA, CULT OF LUNA). Выход диска намечен на весну следующего года на Agonia Records.



Fredrik Norrman: «Мы не особо светились в последние время, однако написали ряд песен и, по сути, в той или иной форме у нас уже готов новый альбом».



Последним на текущим момент выступлением для группы стало шоу в Объединённых Арабских Эмиратах 26 октября. Практически перед стартом записи группа посетит Бухарест, где они сыграют вместе с ROTTING CHRIST, SHINING и DRACONIAN. Ну а в процессе записи группа сделает небольшую паузу и выступит на фестивале December Doom в Vantaa, Финляндия, где сыграет специальный сет на основе дебютного альбома "Rain Without End".















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