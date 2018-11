сегодня



Новое видео THE RAVEN AGE "Betrayal Of The Mind", новое видео THE RAVEN AGE, в состав которой входит сын басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a George, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен наследующий год.









All proceeds generated from the first month of sales of "Betrayal Of The Mind" have been donated to The Blurt Foundation, an amazing charity that works tirelessly to make a difference to anyone affected by depression.









