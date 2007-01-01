Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет зимой

Финские кудесники дэт-дума, SWALLOW THE SUN, выпустит новую работу, получившую название "When A Shadow Is Forced Into The Light", 25 января 2019 на Century Media Records. Месяцем ранее состоится премьера первого сингла из этого диска, 14-минутного трека "Lumina Aurea", который будет доступен как в цифровом варианте, так и на 12"-виниле. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco I из THE FORESHADOWING.
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