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*Swallow the Sun*



14 ноя 2018 : 		 Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет зимой

14 ноя 2015 : 		 Новое видео SWALLOW THE SUN

3 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

16 окт 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

6 окт 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

18 сен 2015 : 		 Детали тройного альбома SWALLOW THE SUN

19 авг 2015 : 		 SWALLOW THE SUN завершили работу над тройным альбомом

16 июн 2015 : 		 SWALLOW THE SUN на CENTURY MEDIA

15 окт 2012 : 		 Видео с выступления SWALLOW THE SUN

5 янв 2012 : 		 Новое видео SWALLOW THE SUN

9 ноя 2011 : 		 Детали нового альбома SWALLOW THE SUN

29 сен 2011 : 		 SWALLOW THE SUN начали запись

17 янв 2011 : 		 SWALLOW THE SUN: в работе десять песен для нового альбома

2 май 2010 : 		 Конкурс от SWALLOW THE SUN

11 ноя 2009 : 		 SWALLOW THE SUN выпустили сингл с участием гитариста MARILLION

30 окт 2009 : 		 Еще один трек SWALLOW THE SUN

21 окт 2009 : 		 Еще один трек SWALLOW THE SUN

15 окт 2009 : 		 Новая песня SWALLOW THE SUN

21 сен 2009 : 		 Обложка и семплы нового альбома SWALLOW THE SUN

20 июл 2009 : 		 Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет в ноябре

12 июн 2009 : 		 Детали нового альбома SWALLOW THE SUN

19 май 2009 : 		 SWALLOW THE SUN нашли нового барабанщика

25 фев 2009 : 		 Новости от SWALLOW THE SUN

26 сен 2008 : 		 SWALLOW THE SUN : новый ЕР возглавил финский чарт

1 сен 2008 : 		 SWALLOW THE SUN рассказывают о новом диске

3 июн 2008 : 		 SWALLOW THE SUN : обложка EP "Plague Of Butterflies"

26 май 2008 : 		 Обнародована дата выхода нового EP SWALLOW THE SUN

13 мар 2008 : 		 Стало известно название нового альбома SWALLOW THE SUN

12 ноя 2007 : 		 SWALLOW THE SUN : новое видео в сети

4 июн 2007 : 		 Альбом SWALLOW THE SUN 'Hope' будет выпущен на виниле

21 ноя 2006 : 		 Сэмплы нового альбома SWALLOW THE SUN в сети

23 окт 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SWALLOW THE SUN

25 авг 2006 : 		 SWALLOW THE SUN готовятся записывать новый альбом

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Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет зимой

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Финские кудесники дэт-дума, SWALLOW THE SUN, выпустит новую работу, получившую название "When A Shadow Is Forced Into The Light", 25 января 2019 на Century Media Records. Месяцем ранее состоится премьера первого сингла из этого диска, 14-минутного трека "Lumina Aurea", который будет доступен как в цифровом варианте, так и на 12"-виниле. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco I из THE FORESHADOWING.

Трек-лист:

01. When A Shadow Is Forced Into The Light

02. The Crimson Crown

03. Firelights

04. Upon The Water

05. Stone Wings

06. Clouds On Your Side

07. Here On The Black Earth

08. Never Left

Трек-лист "Lumina Aurea":

01. Lumina Aurea

02. Lumina Aurea (instrumental version)



SWALLOW THE SUN To Release 'When A Shadow Is Forced Into The Light' Album In January




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