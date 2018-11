сегодня



Новая песня BLADE KILLER "Midnight Sinner", новая песня группы BLADE KILLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома High Risk, выход которого запланирован на 23 ноября на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Lost Angels"

"Let Go"

"High Risk"

"In The Arms Of The Devil"

"Midnight Sinner"

"Rush of Thunder"

"Endangered Dreams"

