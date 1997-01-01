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Новая песня BLADE KILLER
"Midnight Sinner", новая песня группы BLADE KILLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома High Risk, выход которого запланирован на 23 ноября на M-Theory Audio.
Трек-лист:
"Lost Angels"
"Let Go"
"High Risk"
"In The Arms Of The Devil"
"Midnight Sinner"
"Rush of Thunder"
"Endangered Dreams"
"Tomb of Thoughts"
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