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*Blade Killer*



14 ноя 2018 : 		 Новая песня BLADE KILLER

23 авг 2017 : 		 BLADE KILLER на M-Theory Audio

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Новая песня BLADE KILLER

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"Midnight Sinner", новая песня группы BLADE KILLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома High Risk, выход которого запланирован на 23 ноября на M-Theory Audio.

Трек-лист:

"Lost Angels"
"Let Go"
"High Risk"
"In The Arms Of The Devil"
"Midnight Sinner"
"Rush of Thunder"
"Endangered Dreams"
"Tomb of Thoughts"

BLADE KILLER Streaming New Song "Midnight Sinner"






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