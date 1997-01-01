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*Cherubs*



14 ноя 2018 : 		 CHERUBS на Relapse Records

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CHERUBS на Relapse Records

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Relapse Records объявили о подписании контракта с американским нойз-трио CHERUBS, основанным еще в 1992 году. В 90-е они выпустили три диска и прекратили свое существование, однако вернулись к активной деятельности и в 2015 году записал альбом-возвращение 2 Ynfynyty. И вот на 2019 год намечен выход нового диска, запись которого начнется совсем скоро вместе с Erik'ом Wofford'ом (Explosions In The Sky, Black Angels) из Cacophony Recorders, Austin.

CHERUBS Sign To Relapse Records; Set To Record New Album



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