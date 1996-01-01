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DAVID GLEN EISLEY, BOB KULICK в MURDERER'S ROW Вокалист David Glen Eisley (ex-Giuffria) и гитарист Bob Kulick (KISS, W.A.S.P., Meatloaf) выпустили видео на композицию MURDERER'S ROW "India", которая вошла в альбом 1996 года, недавно переизданный на Cherry Red Records.



Bob: «Хотя это и переиздание, но большинство поклонников понятия не имели об этом диске до этого переиздания. Так что для него был целый ряд причин: во-первых, он был выпущен очень давно, еще в 1996 году, во-вторых, этот альбом так и не выходил официально на ряде территорий, и в третьих — он включает бонус-диск с демо-ремиксами, которые ранее вообще никто не слышал. Многие могут принять его за утерянное сокровище. Быть может вы знаете тех, кто работал над этим диском: Jimmy Waldo (Alcatraz), David Glen Eisley (ex-Giuffria), Chuck Wright (Quiet Riot), Jay Schellenbaum (Asia). Многие всё это не слышали и могут подумать, что оно всё новое, поэтому мы и решили выпустить новое видео».















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