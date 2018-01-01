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*Malamorte*



14 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALAMORTE выйдет зимой

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Новый альбом MALAMORTE выйдет зимой

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Итальянская группа MALAMORTE, сайд-проект Alex'a Nunziati (Lord Vampyr, Cain, Nailed God, Shadowsreign, Sepolcrum, ex VII Arcano, ex Theatres des Vampires), выпустит новую студийную работу, получившую название "Hell For All", 25 января на Rockshots Records:

"Advent"
"Antichrist"
"Warriors Of Hell"
"Holy Or Unholy"
"Mother"
"Hell For All"
"Son"
"The Worshipers Of Evil"
"Satan's Slave"
"God Is Nothing"

Italy's MALAMORTE To Release Hell For All Album




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