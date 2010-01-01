сегодня



Новая дань уважения BLACK SABBATH В рамках пятидесятилетия творческой деятельности BLACK SABBATH West Side business development и город Бирмингем с большой гордостью предлагают новый ориентир, увековечивающий отцов-основателей хэви-металла в самом сердце центра города Бирмингема, в самом динамичной и развлекательной его части — Broad Street.



«Аллея Звёзд», новое развитие Broad Street, является частью планов реконструкции района Вест-Сайд, направленных на создание новых значительных достопримечательностей, которые с удовольствием будут посещать как местные жители, так и туристы со всего мира. Более детально с планами можно ознакомиться по этому адресу.



























+1 -0









просмотров: 365

