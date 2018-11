сегодня



TED NUGENT : «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану TED NUGENT в недавнем разговоре с "Rock Talk With Mitch Lafon" сказал, что «канадцы съехали с катушек» и ответил на вопрос, будет ли он рад, если в США на федеральном уровне легализуют марихуану:



«Канадцы совсем ку-ку. Я люблю моих канадских друзей, но их премьер Трюдо совершенно отмороженный, а когда ты такой, то ты принимаешь идиотские решения. И я просто хочу заверить вас, что после 70 лет Американской мечты о том, чтобы быть лучше, могу и после всех наставлений и поучений родителей, которые меня любили и хотели, чтобы я был лучше во всем, я ни разу не видел ни единого положительного момента от того, кто под кайфом.



Кого ты хочешь видеть под кафом? Твою няню? Как насчёт водителя школьного автобуса, который возит ваших детей? Как насчёт пилота? Как насчёт дантиста в наркотическом опьянении? Как насчёт полицейских под кайфом?



Просто невероятно, что вы могли бы быть свидетелями разрушенных жизней от людей, которые были в приятной прострации и под кайфом, и потери жизни и достоинства в трагическом угаре злоупотребления психоактивными веществами, а затем вдруг раз — и стремиться разрешить подобное.



Я целиком за медицинское применение марихуаны, я во всём за всё, что связано с медициной, до тех пор, пока это действительно полезно для людей, страдающих от проблем со здоровьем, но легализовать употребление наркотиков в рекреационных целях — это гарантированный сценарий для разрушенных жизней.



Легализация рекреационных наркотиков в Колорадо привела к почти двухсотпроцентному увеличению числа жертв и травм на дорогах, а также ко всевозможным трагедиям и разрывам семей, разрушенным жизням и разрушениям. Я не одобряю такое. Я за то, чтобы быть лучшим, чем вы есть, что может быть достигнуто только тогда, когда вы принимаете все свои дары от Бога, чтобы извлечь максимум пользы из своего сознания, своего добросовестного и ответственного поведение, чтобы вы могли быть активом для своей семьи, соседей, ближних и прекрасной земли, а не упиваться наркотической иллюзорностью.



После моих слов люди будут кричать, беситься и стонать, что я противный парень, и я против свободы и против индивидуального выбора. Ну что ж, я целиком и полностью за свободу, но если это включает в себя дерьмо в воде, идущее вверх по течению из-за моего стремления к счастью, вам придётся перенести свои дерьмовые процедуры. Ты не можешь срать выше по течению от моей американской мечты или моей канадской мечты. Вы должны срать где-то там, где это не стечёт вниз по течению и придёт к жизни других людей. А в употреблении и злоупотреблении веществ, простите, победителей нет. Точка».









Nugent is promoting his latest album, "The Music Made Me Do It", which was released on November 9 via Round Hill Records. Ted's first studio album in four years features Greg Smith (BILLY JOEL, ALICE COOPER, RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW) on bass, Jason Hartless (JOE LYNN TURNER, MITCH RYDER) on drums, and the Motor City Madman himself on lead guitar and vocals.









+2 -1



( 5 )





просмотров: 454