DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре Гитарист John Petrucci из DREAM THEATER в недавнем разговоре с Rolling Stone подтвердил, что группа целиком будет исполнять материал альбома "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory" в предстоящем туре:



«Да, так и будет. Тур будет из серии "An Evening With", и в части шоу мы сыграем несколько новых песен, а также старых треков из бэк-каталога, а затем целиком исполним материал "Scenes From A Memory". Так что должно быть весело. И это очень важная для нас запись, вся история и всё такое. Потому что это была наша первая концептуальная пластинка».









he "Distance Over Time" tour of North America kicks off on March 20, 2019 in San Diego, California. The tour will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4, 2019. Information on tickets for all upcoming shows as well as VIP packages can be found at DreamTheater.net.









