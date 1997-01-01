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THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования
THE QUIREBOYS решили продолжить тур по Великобритании, несмотря на то, что у них было украдено оборудование. Доброхоты залезли в склад в Бедфорде и украли личные вещи музыкантов. Как позднее сообщили BBC News, часть украденного была найдена в соседнем парке, однако след двух винтажных гитар простыл.
Кража была обнаружена после возвращения группы из Норвегии.
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