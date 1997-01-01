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The Quireboys

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15 ноя 2018 : 		 THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

13 июл 2018 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет осенью

21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству

17 фев 2015 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в марте

20 окт 2014 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет в октябре

16 июн 2014 : 		 Тизер нового DVD THE QUIREBOYS

22 апр 2014 : 		 THE QUIREBOYS о юбилее

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE QUIREBOYS

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

14 май 2013 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в июне

21 мар 2013 : 		 THE QUIREBOYS объявили имя продюсера

20 окт 2010 : 		 Концертный релиз от THE QUIREBOYS

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THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

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THE QUIREBOYS решили продолжить тур по Великобритании, несмотря на то, что у них было украдено оборудование. Доброхоты залезли в склад в Бедфорде и украли личные вещи музыкантов. Как позднее сообщили BBC News, часть украденного была найдена в соседнем парке, однако след двух винтажных гитар простыл.

Кража была обнаружена после возвращения группы из Норвегии.



THE QUIREBOYS



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