Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

Для Francis'a Rossi из STATUS QUO 2019 год будет очень насыщенным: он выпустит альбом, записанный совместно с Hannah'ой Rickard, новую автобиографию вместе с Mick'ом Wall'ом и поедет вместе с ним в тур, в котором представит это произведение, а также ответит на вопросы всех собравшихся.
Работа проекта ROSSI/RICKARD получила название "We Talk Too Much" и будет выпущена 15 марта на earMUSIC.
Трек-лист:
01. I'll Take You Home (Rossi/Rickard)
02. I've Tried Letting It Go (Rossi/Rickard)
03. Oughta Know By Now (Rossi/Rickard)
04. But I Just Said Goodbye (Rossi/Young)
05. Waiting For Jesus (Hannah Rickard/Howard Rickard)
Corpsegrinder04
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