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Vimic

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15 ноя 2018 : 		 VIMIC живы!

23 окт 2017 : 		 Лидер MEGADETH на новом треке VIMIC

9 авг 2017 : 		 VIMIC в процессе подписания

24 июл 2017 : 		 Видео с выступления VIMIC

26 июн 2017 : 		 Видео с выступления VIMIC

18 апр 2017 : 		 Лидер MEGADETH в студии с VIMIC

3 янв 2017 : 		 Видео с выступления VIMIC

30 дек 2016 : 		 Видео с выступления VIMIC

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления VIMIC

3 июн 2016 : 		 Новое видео VIMIC

2 июн 2016 : 		 Фрагмент нового трека VIMIC

16 май 2016 : 		 Новое видео VIMIC

5 май 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT в VIMIC

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VIMIC живы!

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JOEY JORDISON заявил о том, что группа VIMIC, основанная в мае 2016 году после развала SCAR THE MARTYR, «на сто процентов жива», несмотря на то, что официальная страница на Facebook не обновлялась уже год.

«О, VIMIC живы — на сто процентов. Ничто никуда не делось. Эта группа не развалилась, она на сто процентов продолжает своё существование. Мы просто... Сейчас надо будет ухватиться за возможность, когда она представится. И VIMIC на сто процентов активны!»



JOEY JORDISON Says VIMIC Is




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
15 ноя 2018, 08:05		Ой, пилять, кому они нахер нужны?


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