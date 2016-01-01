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VIMIC живы! JOEY JORDISON заявил о том, что группа VIMIC, основанная в мае 2016 году после развала SCAR THE MARTYR, «на сто процентов жива», несмотря на то, что официальная страница на Facebook не обновлялась уже год.



«О, VIMIC живы — на сто процентов. Ничто никуда не делось. Эта группа не развалилась, она на сто процентов продолжает своё существование. Мы просто... Сейчас надо будет ухватиться за возможность, когда она представится. И VIMIC на сто процентов активны!»















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