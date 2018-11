сегодня



Успехи в чартах FIFTH ANGEL Новая работа FIFTH ANGEL, первая за почти тридцать лет, The Third Secret, попала на 48 место в национальных чартах Германии и на 51 место национальных чартов Швейцарии:



"Stars Are Falling"

"We Will Rise"

"Queen Of Thieves"

"Dust To Dust"

"Can You Hear Me"

"This Is War"

"Fatima"

"Third Secret"

"Shame On You"

"Hearts Of Stone"

















