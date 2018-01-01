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John Diva & The Rockets of Love

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15 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

23 окт 2018 : 		 JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer

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Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

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Начавшие шесть лет назад как группа-посвящение таким иконам восьмидесятых, как Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith и Bon Jovi, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE заключили соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором 8 февраля состоится выход дебютного альбома "Mama Said Rock Is Dead". Продюсером материала был Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker, Tony Carey etc..) в Gizmo 7 Studios, Malaga, Spain, Principal Studios и Kidroom Studio, Münster. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле, в цифровом варианте и потоковом аудио. Премьера первого сингла намечена на 23 ноября:

"Whiplash"
"Lolita"
"Rock N' Roll Heaven"
"Wild Life"
"Blinded"
"Dance Dirty"
"Just A Night Away"
"Fire Eyes"
"Get It On"
"Long Legs"
"Toxic"
"Rocket Of Love"

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE - Mama Said Rock Is Dead Album Details Revealed




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vasso
15 ноя 2018, 10:51		опять педики.
кто-нибудь убёт когда-либо глэм наконец.


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