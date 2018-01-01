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Shadygrove

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15 ноя 2018 : 		 Концертное видео SHADYGROVE

28 фев 2018 : 		 Музыканты ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE в SHADYGROVE

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Концертное видео SHADYGROVE

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Итальянская группа SHADYGROVE, в состав которой входят музыканты из ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE, опубликовала концертное видео на композицию "The Port Of Lisbon", взятую из дебютного альбома In The Heart Of Scarlet Wood:

"Scarlet Wood"
"My Silver Seal"
"The Port Of Lisbon"
"Eve Of Love"
"This Is The Night"
"Cydonia"
"Northern Lights"
"Let The Candle Burn"
"Queen Of Amber"

SHADYGROVE Featuring ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE Members Release "The Port Of Lisbon" Live Video






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