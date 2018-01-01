Концертное видео SHADYGROVE

Итальянская группа SHADYGROVE, в состав которой входят музыканты из ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE, опубликовала концертное видео на композицию "The Port Of Lisbon", взятую из дебютного альбома In The Heart Of Scarlet Wood:
"Scarlet Wood"
"My Silver Seal"
"The Port Of Lisbon"
"Eve Of Love"
"This Is The Night"
"Cydonia"
"Northern Lights"
"Let The Candle Burn"
"Queen Of Amber"
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