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Концертное видео SHADYGROVE Итальянская группа SHADYGROVE, в состав которой входят музыканты из ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE, опубликовала концертное видео на композицию "The Port Of Lisbon", взятую из дебютного альбома In The Heart Of Scarlet Wood:



"Scarlet Wood"

"My Silver Seal"

"The Port Of Lisbon"

"Eve Of Love"

"This Is The Night"

"Cydonia"

"Northern Lights"

"Let The Candle Burn"

"Queen Of Amber"















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