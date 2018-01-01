Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... [96]
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [75]
*Новое видео SLIPKNOT [44]
*SCORPIONS выпускают виски [26]
*RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений [21]
*
[= ||| все новости группы



*

Warkings

*



15 ноя 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

11 ноя 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

26 окт 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

20 сен 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

21 авг 2018 : 		 WARKINGS на Napalm Records

| - |
|||| сегодня

Новое видео WARKINGS

*
zoom
*
* *
"The Last Battle", новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records:

"Give Em War"
"Never Surrender"
"Hephaistos"
"Gladiator"
"Holy Storm"
"Battle Cry"
"Fire Falling Down"
"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)
"The Last Battle"
"Die Flut" (Bonus Track)

WARKINGS Premier "Sparta" Music Video









Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 55

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Anthrax Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,60881400108337    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом