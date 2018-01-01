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Новое видео WARKINGS "The Last Battle", новое видео группы WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records:



"Give Em War"

"Never Surrender"

"Hephaistos"

"Gladiator"

"Holy Storm"

"Battle Cry"

"Fire Falling Down"

"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)

"The Last Battle"

"Die Flut" (Bonus Track)





















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