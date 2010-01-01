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Decrepit Birth

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15 ноя 2018 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от барабанщика DECREPIT BIRTH

9 ноя 2018 : 		 Кавер-версия METALLICA от барабанщика DECREPIT BIRTH

22 окт 2018 : 		 Видео с концерта DECREPIT BIRTH в Сакраменто

17 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DECREPIT BIRTH

20 май 2017 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

15 май 2017 : 		 DECREPIT BIRTH исполняют DEATH

24 июн 2016 : 		 DECREPIT BIRTH на AGONIA RECORDS

17 дек 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH представил "еврейский металл"

28 окт 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH записал кавер-версию NECROPHAGIST

24 сен 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH напукал песню

1 апр 2014 : 		 DECREPIT BIRTH работают над новым альбомом

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

3 июл 2013 : 		 Барабанщик THE KENNEDY VEIL поедете в тур с DECREPIT BIRTH

28 май 2012 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

24 янв 2011 : 		 В DECREPIT BIRTH вернулся басист Derek Boyer

25 дек 2010 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

1 авг 2010 : 		 Новое видео DECREPIT BIRTH

16 июн 2010 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

12 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома DECREPIT BIRTH

10 май 2010 : 		 DECREPIT BIRTH расстались с ударником и гитаристом

25 апр 2010 : 		 Детали нового диска DECREPIT BIRTH

9 янв 2010 : 		 DECREPIT BIRTH начинают записывать новый альбом

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Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от барабанщика DECREPIT BIRTH

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Барабанщик DECREPIT BIRTH Samus Paulicelli разместил собственную версию композиции CHILDREN OF BODOM "In Your Face".

DECREPIT BIRTH Drummer SAMUS PAULICELLI Posts Cover Of CHILDREN OF BODOM's "In Your Face" (Video)






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