Новый альбом THE LUMBERJACK FEEDBACK выйдет весной Французское инструментальное пост-металл трио THE LUMBERJACK FEEDBACK заключило соглашение с лейблом Deadlight Entertainment (home of Ataraxie, Primal Age, Fiend) на котором весной следующего года состоится релиз нового альбома.











