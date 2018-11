сегодня



Новый альбом GLORYFUL выйдет зимой GLORYFUL выпустят новую работу, получившую название "Cult Of Sedna", 28 января на Massacre Records. Он будет доступен на виниле, CD, в цифровом варианте и в потоком аудио:



“Cult Of Sedna”

“The Oath”

“Brothers In Arms”

“Void Of Tomorrow”

“The Hunt”

“True ‘Til Death”

“When The Union Calls On Me”

“Desert Stranger”

“My Sacrifice”

“Sinners & Saints”

“Into The Next Chapter”











