Новая песня SPIRITS OF FIRE

Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) объединились в новой группе SPIRITS OF FIRE, в состав которой также входят Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) и Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD). Дебютный альбом проекта, получивший название "Spirits Of Fire" будет выпущен 22 февраля на Frontiers Music Srl, а первый сингл с него, "Light Speed Marching", доступен ниже.
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