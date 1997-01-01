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Spirits of Fire

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Новая песня SPIRITS OF FIRE



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Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) объединились в новой группе SPIRITS OF FIRE, в состав которой также входят Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) и Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD). Дебютный альбом проекта, получивший название "Spirits Of Fire" будет выпущен 22 февраля на Frontiers Music Srl, а первый сингл с него, "Light Speed Marching", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Light Speed Marching

02. Temple Of The Soul

03. All Comes Together

04. Spirits Of Fire

05. It's Everywhere

06. A Game

07. Dispensable

08. Meet Your End

09. Never To Return

10. The Path

11. Alone In The Darkness



SPIRITS OF FIRE Feat. TIM 'RIPPER' OWENS, CHRIS CAFFERY, STEVE DIGIORGIO And MARK ZONDER: Debut Album Details






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