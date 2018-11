сегодня



Новое видео JASON BECKER



"Hold On To Love", новое видео JASON'a BECKER'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Triumphant Hearts", выходящего седьмого декабря на Music Theories Recordings/Mascot Label Group.



Трек-лист альбома:



01. Triumphant Heart (ft. Marty Friedman, Gluaco Bertagnin, Hiyori Okuda)



02. Hold On To Love (ft. Codany Holiday)



03. Fantasy Weaver (ft. Jake Shimabukuro)



04. Once Upon A Melody



05. We Are One (ft. Steve Knight)



06. Magic Woman (ft. Uli Jon Roth, Chris Broderick)



07. Blowin' In The Wind



08. River Of Longing (ft. Jon Satiriani, Aleks Sever, Guthrie Govan, Steve Morse)



09. Valley Of Fire (ft. The Magnificent 13)



10. River Of Longing (ft. Trevor Rabin)



11. Taking Me Back



12. Tell Me No Lies



13. Hold On To Love (ft. Codany Holiday) [Chuck Zwicky Remix]



14. You Do It























