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Небольшие изменения на DARKSIDE.ru



Дорогие друзья! Мы немного изменили внешний вид сайта - сделали "рестайлинг". По многочисленным просьбам поменяли цветовые решения, шрифты, переработали раздел "Новости". Надеемся, что вам понравится. Пишите свои замечания и пожелания в комментариях, мы постараемся максимально учесть их. К сожалению, пока глобальной смены дизайна сайта в ближайшее время не будет, но мы работаем над мобильной версией. Мы понимаем, что в 2018 году сайт выглядит несколько архаично, но мы не хотели бы следовать моде и превращать его в очередной безликий шаблонный сайт без своей уникальности.













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