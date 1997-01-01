Небольшие изменения на DARKSIDE.ru

Дорогие друзья! Мы немного изменили внешний вид сайта - сделали "рестайлинг". По многочисленным просьбам поменяли цветовые решения, шрифты, переработали раздел "Новости". Надеемся, что вам понравится. Пишите свои замечания и пожелания в комментариях, мы постараемся максимально учесть их. К сожалению, пока глобальной смены дизайна сайта в ближайшее время не будет, но мы работаем над мобильной версией. Мы понимаем, что в 2018 году сайт выглядит несколько архаично, но мы не хотели бы следовать моде и превращать его в очередной безликий шаблонный сайт без своей уникальности.
Exceptional
Верните жёлто-чёрную версию.
Reflection
cryptopser
Camilon
Voin of Valhalla
А нормальным людям нормально
Blick
nabastak_
Да ешки-поварешки, когда вы уже сделаете, чтобы на IOS видео-то показывались ???.
Уже года 2 эта хрень - ни на айфонах ни на айпадах разных меделей - ни в сафари, ни в других браузерах - нет видосов вообще на этом сайте - даже рамок нет, просто пустые черные места.
Нигде больше таких глюков нет - youtube работает, всякие фильмы онлайн, что в яндексе нахожу - показывают.
Но не Darkside.
Blick
Rus
StygianSaviour
upd: Вот кстати да, Rus хорошо подметил. Акцент на четные комменты не есть хорошо.
MAX DE SADE
bonez
Про цвета комментов еще не поняли - одним цветом все сливается и тяжело отделять их.
resetius
StygianSaviour
А то этот пробел сверху напрягает. У вас вообще странно. У закрашенного отступы сверху-снизу одинаковые, а у темного снизу его почти нет.
WarSong
Alice Malign
StygianSaviour
Ухналь
Но шрифт всё равно странный, буквы слишком близко друг к другу.
Только не делайте чёрный фон, а то глаза повытекают.
nabastak_
stas.sychev
balamut75
SideshowBob
Kliops144
Lord Worm
Lord Worm
MAX DE SADE
StygianSaviour
bonez
Касательно шрифтов - может быть сделаем просто настройку индивидуальную для каждого пользователя (выбор гарнитуры и кегля).
Yumi
Подсветка комментов тоже полезная.
Из минусов - на больших разрешениях без масштабирования сайт иногда делает вот так: https://imgur.com/a/Ibyi9aY - разъезжается верхняя строка, и картинка новости несколько теряет смысл.
Ну и основное, на самом деле, что меня давно напрягает - форму авторизации лучше сделать или постоянной, или на отдельной странице, или на мотив кнопки "подробнее". Как угодно, только не всплывающей при наведении. Регулярно ловлю ситуацию, что форма исчезает и войти на сайт становится проблемой.
P.S. https://imgur.com/a/iIpVKDQ - еще вот тут разъехалось.
Zloboc
RomV
И может тогда сделать переход на следующие страницы тоже побольше шрифт, а то там цифры остались старого образца, маленькие, как-то сильно контрастирует с новыми большими заголовками?
Но если нет, то и так хорошо :)
Frostauskas
r2d2
bonez
Да, кому кажется шрифт большим - можно нажать CTRL + "минус" (90% масштаб) - получится как и было.
Кнопки масштабирования отдельных веб-страниц спрятаны в главном меню Chrome. Это пункт меню «Масштаб». Масштабировать содержимое окна также можно клавишей Ctrl в сочетании с прокруткой колеса мыши или нажатием клавиш «+»/«-». Для возврата каждой отдельной веб-странице исходного 100%-ного масштаба предназначено сочетание клавиш Ctrl+0.
Google Chrome запоминает выставленный масштаб для каждой отдельной веб-страницы и применяет его для всего сайта. При следующем открытии любой из страниц этого сайта масштаб будет таким, каким он был установлен в предыдущий раз.
StygianSaviour
ИванСемичев
bonez
Alias
Moomrick
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