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Небольшие изменения на DARKSIDE.ru



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Дорогие друзья! Мы немного изменили внешний вид сайта - сделали "рестайлинг". По многочисленным просьбам поменяли цветовые решения, шрифты, переработали раздел "Новости". Надеемся, что вам понравится. Пишите свои замечания и пожелания в комментариях, мы постараемся максимально учесть их. К сожалению, пока глобальной смены дизайна сайта в ближайшее время не будет, но мы работаем над мобильной версией. Мы понимаем, что в 2018 году сайт выглядит несколько архаично, но мы не хотели бы следовать моде и превращать его в очередной безликий шаблонный сайт без своей уникальности.







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КомментарииСкрыть/показать 39 )

Exceptional
16 ноя 2018, 12:18		РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
Верните жёлто-чёрную версию.

Reflection
16 ноя 2018, 12:22		Стало лучше, все правильно изменили!

cryptopser
16 ноя 2018, 12:24		Правильно, правильно, молодцы! Теперь хоть текст читабелен. В комментах через раз подсветка - легче ориентироваться. В новостях большие картинки - однозначно правильный ход. Не бойтесь, делайте больше изменений ;)

Camilon
16 ноя 2018, 12:28		В новостях стоит убрать картинки слева под описанием группы. А так, то все круто. Мне нравится. Особенно вкусно новостная лента выглядит.

Voin of Valhalla
16 ноя 2018, 12:51		Алкоголики (фанаты Кипелова) не поняли что произошло и на какой сайт они попали
А нормальным людям нормально

Blick
16 ноя 2018, 12:53		Вообще не читаемо щас

nabastak_
16 ноя 2018, 12:54		Мне нравится. Но -

Да ешки-поварешки, когда вы уже сделаете, чтобы на IOS видео-то показывались ???.

Уже года 2 эта хрень - ни на айфонах ни на айпадах разных меделей - ни в сафари, ни в других браузерах - нет видосов вообще на этом сайте - даже рамок нет, просто пустые черные места.
Нигде больше таких глюков нет - youtube работает, всякие фильмы онлайн, что в яндексе нахожу - показывают.
Но не Darkside.

Blick
16 ноя 2018, 13:00		Смотрю сайт с компьютера на большом мониторе, раньше всё как на ладони было, а сейчас большие фото и пока в новость не зайдешь ничего не видно, на телефонах может и лучше смотрится, не знаю.

Rus
16 ноя 2018, 13:02		Молодцы, отлично! Говорю как веб-дизайнер. Намного более читабельно стало. Единственное, что бросается в глаза - это разный цвет шрифта в комментариях на 2 ,4 , 6 и т.д. комментариях, то есть на чётных. Непроизвольно на этих конкретных комментариях делается акцент, они больше внимания привлекают, а должно быть по идее одинаково касательно всех комментариев. В остальном всё прекрасно. Дракошку бы еще убрать, из начала 2000-х )) Но на самом деле к нему все привыкли, может больше никто и не захочет с ним расставаться.

StygianSaviour
16 ноя 2018, 13:03		Пара изменений нормальные, в целом же всрато. Читать с мобилки может и удобнее теперь, но мне как дизайнеру от всех этих офигительных пропорций тошновато. Какая-то помойка размеров. Но в любом случае без отхода от табличной верстки с этим сайтом в 2018 каши не сваришь.
upd: Вот кстати да, Rus хорошо подметил. Акцент на четные комменты не есть хорошо.

MAX DE SADE
16 ноя 2018, 13:17		Подсветка через коммент точно не нужна. Ну и размеры чуть-чуть бы уменьшить. Ну и самое главное - не вестись на поводу у "мобильников". Но спасибо, что хоть вконтактовскую версию комментов не сделали.

Darkside.ru Memberbonez
16 ноя 2018, 13:17		Чтобы посмотреть новость не заходя в нее, нужно нажать на текст. Пытались сделать это более интуитивно понятным и уйти от кнопок "подробнее" и "далее", но видимо не всем )

Про цвета комментов еще не поняли - одним цветом все сливается и тяжело отделять их.

resetius
16 ноя 2018, 13:18		Шрифты - ад. Тема Лебедев плакал бы кровавыми слезами.

StygianSaviour
16 ноя 2018, 13:19		А можно целиком блок залить четный этим осветленным фоном?)
А то этот пробел сверху напрягает. У вас вообще странно. У закрашенного отступы сверху-снизу одинаковые, а у темного снизу его почти нет.

WarSong
16 ноя 2018, 13:19		А это нормально, что подборка новостей про конкретную группу не открывается полностью, а просто уходит в затемнение без возможности проскроллить на более ранние записи?

Alice Malign
16 ноя 2018, 13:20		Главное, что нужно сделать - отключить возможность комментирования чего бы то ни было. Это сразу решит большую часть вопросов.

StygianSaviour
16 ноя 2018, 13:30		Вообще если хотите нормальный дизайн, сохранив при этом стиль, попробуйте потаскать идеи с сайта Diablo 3. Там даже цветовая гамма местами таж самая. Нет, это не стеб.

Ухналь
16 ноя 2018, 13:34		То, что буквы стали крупнее - это лучше.
Но шрифт всё равно странный, буквы слишком близко друг к другу.
Только не делайте чёрный фон, а то глаза повытекают.

nabastak_
16 ноя 2018, 13:35		Так я не понял, будет видео на IOS или забили ?

stas.sychev
16 ноя 2018, 13:41		А я думаю, что случилось со шрифтами... Превью новостей точно стало лучше, а то раньше приходилось много скролить, ведь новости можно было читать полностью, не заходя в саму новость.. Пока пролистнёшь все эти треклисты суперизданий, палец устанет. Просто надо привыкнуть. Глобальной смены дизайна и не надо. Цвета - фишка дарксайда, много лет такой, пусть остаётся таким и дальше. А мобильную версию точно надо. А моду с сенсорными гигантскими пространствами - нахер

balamut75
16 ноя 2018, 13:44		Всё правильно сделаи,молодцы!! А вот мобильную версию сделайте,будет ништяк со смарта заходить на сайт.

SideshowBob
16 ноя 2018, 13:49		Круто! Молодцы! Поддерживаю про видео с Маков. Еще последние 3-4 месяца форматы текстовых полей скачут в новостях и рецензиях.

Kliops144
16 ноя 2018, 13:53		Я в шоке, большинству еще и нравится. Текст стал более читабельным? Да нихрена! Все сжато и вытянуто (налеплено в кучу, что называется), полоски раздражают, черно-белые чередования комментариев с такими промежутками между последними тоже не нужны. Может, и раньше было не фонтан, но уж точно не лучше, и это точно не дело привычки. В самих рецензиях вообще адъ. Не думаю, что захожу сюда со смартфона больше (как минимум, столько же), но и там я не испытал каких-то улучшений.

Lord Worm
16 ноя 2018, 13:53		Подсветка комментов через раз - однозначно лучше, повторюсь. Не происходит никакого акцента на светлые комментарии. Только что прочитал все комменты сверху вниз - ни разу взгляд не соскочил.

Lord Worm
16 ноя 2018, 13:54		Kliops144, тебе не жарко в косухе?

MAX DE SADE
16 ноя 2018, 13:56		Ещё такая фигня: в разделе рецензий рецы стали тесниться блоком комментов, как будто акцент теперь на них, а не на рецы (да, я знаю, что большая часть рецензий по качеству от комментов не отличается, но всё же).

StygianSaviour
16 ноя 2018, 14:01		Ну вот щас норм стало когда отступы подправили.

Darkside.ru Memberbonez
16 ноя 2018, 14:02		Про видео на айфонах - постараемся решить вопрос.
Касательно шрифтов - может быть сделаем просто настройку индивидуальную для каждого пользователя (выбор гарнитуры и кегля).

Yumi
16 ноя 2018, 14:03		Шрифты стали гораздо лучше. Нет, и раньше было хорошо, но чуточку крупнее - стало в самый раз.
Подсветка комментов тоже полезная.

Из минусов - на больших разрешениях без масштабирования сайт иногда делает вот так: https://imgur.com/a/Ibyi9aY - разъезжается верхняя строка, и картинка новости несколько теряет смысл.
Ну и основное, на самом деле, что меня давно напрягает - форму авторизации лучше сделать или постоянной, или на отдельной странице, или на мотив кнопки "подробнее". Как угодно, только не всплывающей при наведении. Регулярно ловлю ситуацию, что форма исчезает и войти на сайт становится проблемой.

P.S. https://imgur.com/a/iIpVKDQ - еще вот тут разъехалось.

Zloboc
16 ноя 2018, 14:35		Пожалуйста, или оптимизируйте дизайн под любой масштаб страницы (во избежание подобного https://i.gyazo.com/03cc97a43d7c687b9328a756c68209dc.png), или уберите этот "режим для слабовидящих" с невероятно огромными шрифтами, ибо при 100%-ном масштабе страницы информации видно меньше, а отсутствие свободного пространства при таком раскладе давит на мозги.

RomV
16 ноя 2018, 14:40		Нормально всё, только может можно коментарии ещё разделить? Может чуть более яркую полоску в пару-тройку пикселей добавить между ними?
И может тогда сделать переход на следующие страницы тоже побольше шрифт, а то там цифры остались старого образца, маленькие, как-то сильно контрастирует с новыми большими заголовками?

Но если нет, то и так хорошо :)

Frostauskas
16 ноя 2018, 14:54		Чёт я не понял, о какой мобильной версии все толкуют? Я читаю новости, смотрю видео с портала на мобиле и планшете и меня всё устраивает...

r2d2
16 ноя 2018, 15:00		Недовольство это цена прогресса. Я еще не понял, сходу шрифт вытянутый конечно не айс, но понимаю, что это дело привычки, всегда в таких случаях даю шанс тем, кто вносит подобные изменения, люди старались же:)

Darkside.ru Memberbonez
16 ноя 2018, 15:06		С главной страницей исправили баг, спасибо.

Да, кому кажется шрифт большим - можно нажать CTRL + "минус" (90% масштаб) - получится как и было.

Кнопки масштабирования отдельных веб-страниц спрятаны в главном меню Chrome. Это пункт меню «Масштаб». Масштабировать содержимое окна также можно клавишей Ctrl в сочетании с прокруткой колеса мыши или нажатием клавиш «+»/«-». Для возврата каждой отдельной веб-странице исходного 100%-ного масштаба предназначено сочетание клавиш Ctrl+0.

Google Chrome запоминает выставленный масштаб для каждой отдельной веб-страницы и применяет его для всего сайта. При следующем открытии любой из страниц этого сайта масштаб будет таким, каким он был установлен в предыдущий раз.

StygianSaviour
16 ноя 2018, 15:26		Мне лично сам шрифт не нравится, а не его размер.

ИванСемичев
16 ноя 2018, 16:05		Что сейчас что раньше плохо. Ну кому пришла это идиотская идея сделать чёрный фон ? Ну глаза просто выгорают от такого .... А у меня итак зрение слабое . Ну почему нельзя сделать как у нормальных людей по светлому фону тёмные буквы . Ну зачем эти гламурные понты ? Посмотрите какой простенький дизайн у Википедии а это пятый по посещаемости сайт в мире . Потому что большинство людей приходят на информационный сайт именно за информацией а не дизайном гламурняшным любоватся . Если бы был другой сайт по регулярным рок новостям но с простым не убивающим глаза дизайном уже давно бы ушёл туда.

Darkside.ru Memberbonez
16 ноя 2018, 16:16		ИванСемичев, вы можете подписаться на канал в FACEBOOK, VK или Яндекс.Дзен и читать там на светлом фоне - все новости там публикуются.

Alias
16 ноя 2018, 16:45		А по-моему, хорошо. Читабельнее стало и как-то разнообразнее, по-хорошему броско даже

Moomrick
16 ноя 2018, 17:23		На мой взгляд, стало просто ужасно. Вопреки собственному мнению редакции, такие изменения и ведут к очередной безликости шаблонных сайтов без своей уникальности... Веселые картинки в четверть экрана каждая, кастрированный, но при этом непомерно раздутый текст... я очень сильно разочарован.


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