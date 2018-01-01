17 ноя 2018



Новая песня SOEN



"Rival", новая песня группы SOEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lotus", выход которого запланирован на первое февраля на Silver Lining Music:



01. Opponent



02. Lascivious



03. Martyrs



04. Lotus



05. Covenant



06. Penance



07. River



08. Rival



09. Lunacy



















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