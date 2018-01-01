Новое видео NITA STRAUSS

"Mariana Trench", официальное видео известной гитаристки Nita Strauss, которая выступала на сцене вместе с ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и другими, можно увидеть ниже. Трек вошёл в её дебютный сольный альбом "Controlled Chaos", который был выпущен 16 ноября на Sumerian Records.
Трек-лист альбома:
01. Prepare For War
02. Alegria
03. Our Most Desperate Hour
04. Mariana Trench
05. Here With You
06. The Stillness At The End
07. The Quest
08. Hope Grows
09. Lion Among Wolves
10. Pandemonium 2.0
11. The Show Must Go On
KILL GRAVE
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