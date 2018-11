19 ноя 2018



Новое видео NITA STRAUSS



"Mariana Trench", официальное видео известной гитаристки Nita Strauss, которая выступала на сцене вместе с ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и другими, можно увидеть ниже. Трек вошёл в её дебютный сольный альбом "Controlled Chaos", который был выпущен 16 ноября на Sumerian Records.



Трек-лист альбома:



01. Prepare For War

02. Alegria

03. Our Most Desperate Hour

04. Mariana Trench

05. Here With You

06. The Stillness At The End

07. The Quest

08. Hope Grows

09. Lion Among Wolves

10. Pandemonium 2.0

11. The Show Must Go On























