сегодня



Новый альбом BORN OF OSIRIS выйдет зимой



BORN OF OSIRIS выпустят новый альбом, получивший название "The Simulation", одиннадцатого января на Sumerian Records.



01. The Accursed



02. Disconnectome



03. Cycles Of Tragedy



04. Under The Gun



05. Recursion



06. Analogs In A Cell



07. Silence The Echo



08. One Without The Other



Видео на "The Accursed" доступно ниже.









BORN OF OSIRIS's U.S. tour with KILLSWITCH ENGAGE and CROWBAR will start on November 16 and run through December 9.













+1 -0



( 1 )





просмотров: 213