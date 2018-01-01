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Born of Osiris
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18 ноя 2018
:
Новый альбом BORN OF OSIRIS выйдет зимой
18 июл 2018
:
Новый сингл BORN OF OSIRIS
26 янв 2017
:
Новое видео BORN OF OSIRIS
12 янв 2017
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
24 окт 2016
:
BORN OF OSIRIS на Sumerian Records
20 июн 2016
:
Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS
6 июн 2016
:
BORN OF OSIRIS на волынке
31 май 2016
:
Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS
23 окт 2015
:
Новый альбом BORN OF OSIRIS доступен для прослушивания
15 окт 2015
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
5 окт 2015
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
30 июл 2015
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
18 фев 2015
:
Гитарист BORN OF OSIRIS основал сольный проект
26 июн 2013
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
26 мар 2013
:
BORN OF OSIRIS начнут запись в апреле
31 окт 2012
:
BORN OF OSIRIS начнут запись в марте
28 июн 2012
:
BORN OF OSIRIS: видео с текстом на кавер-версию SYSTEM OF A DOWN
27 янв 2012
:
Новое видео BORN OF OSIRIS
13 янв 2012
:
BORN OF OSIRIS расстались с гитаристом
5 апр 2011
:
BORN OF OSIRIS не пустили в Канаду
3 мар 2011
:
Семплы с нового альбома BORN OF OSIRIS
5 фев 2011
:
Новая песня BORN OF OSIRIS
2 фев 2011
:
Обложка нового альбома BORN OF OSIRIS
21 янв 2011
:
Название и дата выхода нового альбома BORN OF OSIRIS
19 окт 2010
:
Новый альбом BORN OF OSIRIS будет «тяжелее, чем всё, что группа когда-либо выпускала»
6 окт 2010
:
BORN OF OSIRIS начали запись альбома
13 май 2009
:
Новая песня от BORN OF OSIRIS
6 апр 2009
:
BORN OF OSIRIS выпустят новый альбом в июне
сегодня
Новый альбом
BORN OF OSIRIS
выйдет зимой
BORN OF OSIRIS выпустят новый альбом, получивший название "The Simulation", одиннадцатого января на Sumerian Records.
01. The Accursed
02. Disconnectome
03. Cycles Of Tragedy
04. Under The Gun
05. Recursion
06. Analogs In A Cell
07. Silence The Echo
08. One Without The Other
Видео на "The Accursed" доступно ниже.
BORN OF OSIRIS's U.S. tour with KILLSWITCH ENGAGE and CROWBAR will start on November 16 and run through December 9.
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Whiterey
18 ноя 2018, 17:03
По сравнению с обложкой прошлого альбома эта выглядит как откровенная халтура
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).