Новая песня VANDENBERG'S MOONKINGS



VANDENBERG'S MOONKINGS 23 ноября на Mascot Records/Mascot Label Group выпустят акустический релиз "Rugged And Unplugged", включающий песни, написанную за всю карьеру Adrian'a Vandenberg'a:



01. What Doesn’t Kill You



02. Sailing Ships



03. Out Of Reach



04. One Step Behind



05. Burning Heart



06. Walk Away



07. Breathing



08. Sundown



Композиция "Sailing Ships" доступна для прослушивания ниже.































